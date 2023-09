Governo do RN entrega reforma da DEAM e nova DPCA em Mossoró

A governadora Fátima Bezerra inaugurou nesta quinta-feira (28) a reforma da Delegacia Especializada em Atendimento à mulher (DEAM) e as instalações da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente de Mossoró (DPCA/Mossoró).

Na sua fala, a governadora Fátima Bezerra fez questão de dizer que até 2019, o Estado contava apenas com cinco DEAMs. Atualmente, doze destas delegacias especializadas estão em funcionamento. Em março de 2023, também foram inauguradas as DEAMs nos municípios de Macaíba e Ceará-Mirim.

Além disso, foi criado o Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade (DPGV). O seu objetivo é a coordenação, o planejamento, a fiscalização e a execução de atividades de polícia judiciária e de investigação criminal voltada para grupos em situação de vulnerabilidade, dentre os quais se inclui o grupo das mulheres.

“Nosso dever é melhorar a vida do povo. É isso o que nos move, fazer o estado se fortalecer para prestar cada vez mais um melhor serviço para a sociedade”, enfatizou a governadora Fátima Bezerra.

“A criação de novas delegacias fortalece não apenas a Polícia Civil, a instituição, mas também todo o sistema de segurança pública do estado, o que dá mais dignidade no atendimento à população”, acrescentou o titular da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social, coronel Francisco Araújo.

“Fazer segurança com cidadania. Este é o nosso compromisso, e isso é um orgulho imenso para todos nós que fazemos a Polícia Civil. Nosso trabalho é reprimir e combater a violência, mas nossa missão também é social, missão de proteger a população”, destacou a delegada-geral da Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva.

Em relação à estrutura e efetivo, em 2023, onze novas viaturas policiais também foram entregues às DEAMs, durante um evento em homenagem às mulheres potiguares, realizado pelo Governo do RN no Centro Administrativo. Ademais, visando um aumento no número de policiais civis no RN, um novo Curso de Formação Profissional será iniciado em outubro de 2023, contando com a participação de 400 aprovados no último concurso público para o provimento de vagas da PCRN.