Governo do RN entrega mais de 100 novas viaturas para a segurança pública potiguar

O Governo do Rio Grande do Norte entregou nesta quarta-feira (08) a segunda remessa de viaturas locadas para as forças de segurança pública do Rio Grande do Norte, fruto de parte do investimento de R$ 100 milhões anunciado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Foram disponibilizados 103 novos veículos para operações diárias das polícias Militar e Civil do Estado.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed) já havia recebido uma primeira remessa de 94 veículos, e essa ação representa a segunda remessa para o total de 300 viaturas que serão alocadas pelo Governo do Estado. O objetivo é manter a frota das forças de segurança pública em pleno funcionamento.

A governadora Fátima Bezerra detalhou que os recursos empregados nesse projeto fazem parte dos R$ 100 milhões anunciados pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, ainda no mês de março deste ano. Do montante total, cerca de R$ 19 milhões foram investidos na locação das 300 viaturas, garantindo um período de 30 meses de operação.

“Estamos celebrando a entrega de 103 novas viaturas para as forças de segurança, somando-se às outras entregas já realizadas. Com isso, chegaremos a um total de 300 novas viaturas, e ainda há mais por vir até o final do ano, totalizando mais de 400 veículos para fortalecer a segurança pública no Rio Grande do Norte. Essas novas viaturas são de extrema importância para melhorar a mobilidade, eficácia e segurança dos policiais, sejam eles da Polícia Militar, Civil ou Polícia Penal”, anunciou a governadora.

Fátima Bezerra ressaltou, ainda, a importância do trabalho em conjunto entre Governo Federal, prefeitos potiguares, além das forças públicas de segurança, para atender às reivindicações e demandas da população. “Este evento representa um momento de renovação de esperanças e de valorização dos profissionais da segurança que desempenham um papel crucial em prol da segurança pública no Estado”, ressaltou.

Segundo o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Francisco Araújo, a entrega contemplou 35 veículos destinados à Polícia Militar e outros 68 veículos para a Polícia Civil. Ele explica que as novas viaturas — todas do modelo Renault Duster — estão equipadas com recursos essenciais, como rádio comunicador, giroflex e compartimento para o transporte de pessoas detidas, visando otimizar a atuação das forças de segurança.

“O critério de escolha para a distribuição das viaturas foi de acordo com a necessidade do planejamento de cada instituição. Nós entregamos viaturas para todos os municípios da Região Metropolitana, e agora estamos realizando a entrega em outras cidades também. Mas, vale ressaltar, ainda serão entregues 100 viaturas para a Polícia Militar. Todo o Rio Grande do Norte será contemplado”, detalhou o secretário.

A cerimônia contou, além da presença da governadora Fátima Bezerra, com o vice-governador, Walter Alves; coronel Francisco Araújo, secretário estadual da Segurança; delegado Osmir Monte, secretário-adjunto da Segurança; Olga Aguiar, secretária estadual das Mulheres; Helton Edi Xavier, secretário de Administração Penal; coronel Alarico, comandante-geral da PMRN; delegada-geral da Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva; Marcos Brandão, diretor do Itep; procurador-geral do Estado, Antenor Roberto. Além dos deputados estaduais Francisco do PT, Neilton Diógenes e deputada Eudiane Macêdo. Também estiveram presentes prefeitos de diversas cidades que foram contemplados com as viaturas.

Frota reforçada

A primeira grande entrega de veículos às forças de segurança pública do estado aconteceu no dia 24 de agosto. Na ocasião, as polícias civil e militar foram reforçadas com mais 150 automóveis, sendo 94 locados e 56 adquiridos com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Com a entrega realizada nesta quarta-feira (8), o número de veículos locados chega a 197.

Segundo o coronel Alarico José Pessoa Azevedo Júnior, comandante da Polícia Militar, o investimento em mais viaturas nas ruas é uma valorização das atividades de segurança e um reforço na proteção à sociedade. “Com a entrega, teremos mais de 50% da frota renovada, o que significa que não teremos nenhuma viatura parada em nenhum dos municípios do estado. Isso terá um impacto significativo, pois todas as cidades, da capital às regiões mais distantes, contarão com viaturas em ótimas condições de trabalho”, comemorou.

A expectativa, em breve, é que o Rio Grande do Norte receba mais 103 automóveis, totalizando 300 veículos alugados com contrato de trinta meses de vigência.

Segundo a delegada-geral de Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Ana Cláudia Saraiva, as novas viaturas representam uma renovação da frota, para reforçar o trabalho da polícia judiciária na investigação de crimes. “Anteriormente, havia algumas cidades do interior que não tinham viaturas caracterizadas da Polícia Civil. Parte dessas viaturas será alocada nessas cidades para suprir essa necessidade. São 68 novas viaturas que farão essa reposição e continuidade da frota existente. Serão utilizadas em investigações policiais, sendo essenciais para o trabalho operacional em todas as áreas”, explicou ela.

Porém, vale lembrar que no início de outubro o ministro Flávio Dino entregou 43 viaturas descaracterizadas para as forças de segurança do estado. Até os próximos meses, o RN ainda deverá receber mais 100 caminhonetes para o combate da criminalidade no território potiguar.