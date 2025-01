Governo do RN entrega estrada asfaltada de acesso a santuário em Assu

A governadora Fátima Bezerra inaugurou nesta terça-feira (07) a estrada de acesso ao Santuário Irmã Lindalva, em Assu, investimento de R$ 6,5 milhões com recursos do Programa de Restauração de Rodovias estaduais que está sendo executado em todas as regiões do Rio Grande do Norte. São 5,2 quilômetros de extensão, contemplando construção do leito da pista, sub-base, base, pavimentação e sinalização horizontal e vertical.

“É muito especial estar aqui neste momento e entregar esta estrada de acesso ao Santuário Irmã Lindalva. É um dos dias mais felizes da minha vida. Isso aqui não é apenas uma obra física. Essa estrada é um símbolo da fé, da esperança e da nossa confiança na figura de Irmã Lindalva, a Beata que teve uma vida tão bonita, que nos inspira, pois olhava para todos e todas, mas principalmente para os mais pequenos, os mais humildes”, enfatizou a governadora Fátima Bezerra, lembrando que a estrada “é para que as gerações presentes e futuras de Assu e da região nunca se esqueçam da senhora, que tenham na sua vida, na sua trajetória, um exemplo de fé, de coragem e de amor ao próximo”.