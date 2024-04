Governo do RN entrega equipamentos em escolas da rede estadual de ensino em Mossoró

O Governo do Estado investe R$ 66 milhões na aquisição de uma variedade de equipamentos para as escolas da rede estadual de educação em todo o Estado. Os equipamentos estão sendo entregues, seguindo uma logística coordenada pela Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC).

No dia 17 deste mês, 11 escolas sob a jurisdição da 12ª Diretoria Regional de Educação e Cultura (12ª DIREC/Mossoró) haviam sido contempladas com parte dos equipamentos. Nesta quarta-feira (24), outras unidades educacionais receberam os kits, a maioria direcionada às cozinhas, como bebedouros, geladeiras, freezers horizontais e verticais, balcões térmicos e liquidificadores.

É um significativo investimento nas escolas da rede pública de ensino do Estado. São R$ 66 milhões que vão desde equipamentos para cozinhas até mobiliário e computadores para os laboratórios. Na 12ª DIREC, são mais de 40 escolas contempladas e logo outras também receberão estes importantes insumos,” destaca a professora Ana Morais, diretora da 12ª DIREC.

“Estávamos precisando realmente desses equipamentos. Chegam em muito boa hora, pois os que tínhamos aqui não estavam dando conta das demandas da escola, como um bebedouro novo, essencial para nós, estudantes. Então, é um incremento muito importante para todos, afirma o estudante Nelson Júnior, da Escola Estadual José Martins de Vasconcelos, localizada no bairro Liberdade, zona leste de Mossoró.

A Diretoria Regional de Alimentação Escolar (DRAE), através da Subcoordenadoria de Assistência ao Educando (SUASE), também acompanhou na manhã desta quarta-feira as entregas dos equipamentos nas escolas José Martins de Vasconcelos, Francisco Antônio de Medeiros, CEEP Francisco de Assis Pedrosa, Professor Abel Freire Coelho, Aída Ramalho, José Nogueira, Governador Dix-sept Rosado, Dom Jaime, Nossa Senhora das Graças, Professor José de Freitas Nobre, Cunha da Mota e Abolição IV.