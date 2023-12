Governo do RN entrega 42 novas viaturas para PM e ITEP

Em nova ação para fortalecer a segurança pública no Rio Grande do Norte, a governadora Fátima Bezerra entregou nesta quinta-feira (14), no pátio da Escola de Governo do Estado, 42 novas viaturas destinadas à Polícia Militar e ao Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP).

Esta é a terceira remessa de veículos proporcionada pelos investimentos de R$ 100 milhões anunciados pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública em março deste ano. Deste total, R$ 19 milhões serão utilizados para a locação de viaturas.

A governadora Fátima Bezerra enfatizou que o aporte possibilita a renovação da frota veicular das forças de Segurança Pública, algo que não ocorria há mais de dez anos. Ao todo, serão adquiridos 300 novos veículos. Em agosto, foram entregues as primeiras 94 unidades. Outras 103 viaturas chegaram em 07 de novembro. A expectativa é de que as demais unidades sejam distribuídas ainda este ano.

“É mais uma ação de investimentos na segurança pública em prol do povo do Rio Grande do Norte. A renovação da frota é um reforço para o trabalho das nossas polícias. Em março passado, o governo federal, por meio do ministro Flávio Dino [da Justiça], anunciou o apoio financeiro às nossas forças de segurança. E palavra dada é palavra cumprida”, disse a governadora.

Na ação desta quinta-feira (14), 39 veículos do tipo Renault Duster foram destinados à Polícia Militar. Além disso, o ITEP recebeu 3 caminhonetes Toyota Hilux, adquiridas por meio de recursos de emendas coletivas, que serão destinadas aos procedimentos de perícia do instituto.

Segundo o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Francisco Canindé de Araújo Silva, os veículos serão utilizados pelas forças de segurança para atender diversos municípios potiguares. “São equipamentos que proporcionam uma maior sensação de segurança à população”, disse ele.

O comandante da Polícia Militar, coronel Alarico José Pessoa Azevedo Júnior, detalhou que os novos veículos irão atender unidades policiais com frota desgastada. “Eles serão utilizados para o patrulhamento ostensivo. Coincidentemente, estamos próximos do final do ano, o que nos permitirá oferecer melhor apoio para o réveillon, a Operação Verão e, claro, o carnaval”, comentou.

Para o diretor do ITEP, Marcos Brandão, as novas viaturas serão encaminhadas às unidades de Pau dos Ferros, Mossoró e Caicó, respectivamente. Os veículos serão utilizados para atividades de perícia externa na criminalística e de perícia local de crime. “Vão promover eficiência no atendimento, especialmente no que diz respeito ao tempo de resposta, uma vez que as viaturas anteriores estavam bastante desgastadas, datando de 2015. Portanto, a substituição proporcionará uma melhoria significativa na eficiência do atendimento do ITEP”, complementou.

A solenidade de entrega também contou com a presença de Olga Aguiar, secretária das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos (Semjidh); Helton Edi, secretário de Administração Penal (Seap); Adriano Gadelha, secretário extraordinário de Gestão e Projetos Especiais (SEGP); e Silvio Torquato, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico (Sedec). Além disso, estiveram presentes os deputados estaduais Ubaldo Fernandes, George Soares, Dr. Bernardo, além da deputada federal Natália Bonavides. Ainda participaram prefeitos das cidades beneficiadas com a entrega das viaturas.