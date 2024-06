Governo do RN empossa o Conselho Estadual de Assistência Social

Com o papel de controlar políticas públicas na área da assistência social, como programas, projetos, serviços e benefícios, dezoito conselheiros estaduais de assistência social foram empossados na manhã desta sexta-feira (28), durante solenidade no auditório da Governadoria do Centro Administrativo do Estado. São representantes do governo estadual juntamente com representantes da sociedade civil trabalhando em conjunto para garantir o controle social no acesso a direitos e à assistência a cidadãos e cidadãs em situação de vulnerabilidade.

O termo de posse do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS) foi assinado pela governadora Fátima Bezerra, que comemorou a participação, no Conselho, do cidadão usuário, além da diversidade de segmentos aprovados na composição, tornando-o mais justo e coerente ao que representa. São representantes da população de rua, dos indígenas, quilombolas, da comunidade LGBTI+, entre os segmentos de trabalhadores e de gestores municipais e estaduais.

“Esse Conselho é um exemplo de como podemos construir uma gestão pública inclusiva e com participação popular”, diz Fátima Bezerra.