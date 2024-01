Governo do RN economiza mais de R$ 143 milhões com licitações em 2023

Em 2023, o Governo do Rio Grande do Norte alcançou uma economia de R$ 143.952.536,42 em licitações através da Secretaria de Estado da Administração (Sead). É o que mostra o balanço divulgado pela Coordenadoria de Compras Governamentais, responsável por registrar 608 itens no ano passado. O Relatório Anual de Ações desenvolvidas pelo Setor, onde os dados estão concentrados, pode ser conferido no site da Sead.

De acordo com o titular da pasta, Pedro Lopes, o resultado é bastante positivo e reflete o modelo de gestão pautado na eficiência administrativa e controle financeiro. “Os processos licitatórios são mecanismos legais para garantir que a Administração Pública, de forma transparente e imparcial, atinja seus objetivos. Economizamos R$ 143 milhões em 2023, especialmente graças ao empenho da equipe técnica na condução das negociações objetivando a redução dos gastos. É uma quantidade significativa, com um alto impacto financeiro”, destacou o secretário.

A economia aos cofres públicos apresentada no documento leva em consideração o comparativo dos valores estimados nas pesquisas mercadológicas com os valores registrados nas atas de registro de preços assinadas. No total, o montante das licitações em 2023 era de R$ 576,65 milhões, mas, com a atuação da equipe de pregoeiros da Sead em avaliar os melhores preços e qualidade, foi possível reduzir esse valor para R$ 432 milhões.

Segundo o coordenador de Compras da Sead, João Marcos Filgueira, a economia alcançada vai além dos números, uma vez que é resultado de um trabalho realizado com muita responsabilidade e efetividade. “A equipe da Coordenadoria de Compras Governamentais se empenhou diariamente para se chegar a esse resultado. Várias licitações homologadas pelo nosso setor ficaram com valores bem abaixo do estimado inicialmente. Vamos continuar atuando nessa frente, com expectativas de gerar ainda mais economia agora em 2024”, afirmou.

O relatório publicado também ressalta outras atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Compras no ano de 2023. Destacam-se a participação e condução do Grupo de Trabalho destinado à instituição da Central de Compras da Administração Pública Estadual; a produção de minutas padronizadas de Termo de Referência e Edital de Licitação, auxiliando outros órgão nos seus processos de compras e contratações públicas; a redação de legislações importantes que versam sobre a regulamentação da Lei nº 14.133/2021 no âmbito do RN, entre outras.

O Relatório Anual de Ações Desenvolvidas pela Coordenadoria de Compras da Sead – 2023 pode ser acessado no site da Sead: www.sead.rn.gov.br