Governo do RN e Prefeitura de Guamaré autorizam início da reconstrução da RN-401

O Programa de Recuperação de Rodovias começou pelo município de Guamaré, marcado pela assinatura da ordem de serviço, autorizando o início da construção da RN 401. A solenidade ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (15) e contou com a presença da governadora Fátima Bezerra.

A previsão é que a empresa contratada inicie os serviços preliminares na próxima segunda-feira (18). “Vim para dar uma boa notícia, o Programa de Recuperação de Rodovias está começando aqui por Guamaré. É um evento muito bonito, de esperança e confiança no futuro. Nós vamos dar início a reconstrução da RN-401 e já com data para começar. Estrada é fundamental para promover o desenvolvimento, não só da cadeia produtiva, mas na promoção das belezas naturais e no fomento ao turismo. Vamos à luta e à obra!”, comemorou a governadora Fátima Bezerra.

O trecho de 12 Km, compreendido entre a BR-406 e a RN-221, passará por uma restauração completa, com reforço de base, alargamento da pista e implantação de acostamento. O investimento total será de aproximadamente R$ 27 milhões, contando com a colaboração de R$ 12 milhões da empresa 3R Petroleum. A previsão é que a obra tenha duração de quatro meses.

Fundamental para o escoamento de petróleo e gás que saem da refinaria Clara Camarão — gerida agora pela empresa 3R Petroleum — a RN 401 tem rota de tráfego de até 100 carretas, diariamente, para o transporte de gasolina, óleo diesel e botijões de gás de cozinha.

“A gente está diante de um dia que é histórico. A porta de uma cidade define muita coisa sobre ela e ainda não podemos medir o impacto positivo que essa reconstrução terá para a nossa economia e para o nosso turismo. Certamente vai mudar a história de Guamaré para melhor”, celebrou o prefeito Arthur Teixeira.

A restauração será feita através de uma parceria entre Governo do RN, Prefeitura de Guamaré e a empresa 3R Petroleum. Desde 2022, há um acordo entre as gestões estadual e municipal para que parte da obra fosse executada pela Prefeitura de Guamaré (3,6 Km), e outra parte (8,4 Km) pelo Governo do Estado, através da Secretaria da Infraestrutura (SIN) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

“O dia é de comemoração porque é uma grande realização, fruto de uma parceria muito profícua, com Governo e Prefeitura absolutamente alinhados para que pudéssemos estar aqui neste momento celebrando essa reconstrução”, ressaltou Gustavo Coelho.

Além da governadora Fátima Bezerra, do vice-governador Walter Alves, do prefeito Arthur Teixeira, do secretário da Infraestrutura Gustavo Coêlho e da diretora-geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN), Natécia Nunes, o evento reuniu parte da população do município e diversas autoridades no Centro de Convenções de Guamaré.

Também participaram da solenidade os deputados Ubaldo Fernandes e Hermano Moraes; a vice-prefeita Eliane Guedes, ex-prefeitos Auricélio Teixeira, Dedé Câmara e Hélio William (atual secretário de Articulação); vice-prefeito de Macau Rodrigo Aladim; os secretários de Estado Iris Oliveira (Sethas) e Daniel Cabral (Comunicação); Hugo Fonseca; Coordenador de Desenvolvimento Energético da Sedec; Igor Montenegro, secretário de Obras de Guamaré; presidente da Câmara Municipal, Eudes Miranda; além dos vereadores vereadores Diego Miranda, José Silva Santos (Dedezinho), Carlos Alberto Câmara, Miranda Júnior, Gustavo Santiago, Leandro Félix, Tiago Luís e Manoel “Manu” Nascimento; Padre Murilo, Padre Gilvan, e Eduardo Oliveira, representante da construtora.