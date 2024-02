Governo do RN e Fundação Getúlio Vargas discutem parceria na área da Alfabetização

O Governo do Rio Grande do Norte e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) realizaram, na manhã desta quinta-feira (15), reunião de planejamento estratégico para alinhamento de ações no campo da política de alfabetização. O encontro contou com a presença da governadora Fátima Bezerra. A parceria, que promete trazer impactos significativos no cenário educacional potiguar, foi discutida na sede da Secretaria de Estado, da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), em Natal.

Entre as ações previstas na parceria está o apoio técnico na formação continuada de professores, a elaboração de materiais didáticos adaptados à realidade dos estudantes, além de metodologias de avaliação para checagem de resultados. Esse conjunto de atividades visa aprimorar o processo de alfabetização no RN e será realizado em regime de colaboração com os municípios. Inicialmente, 13 mil educadores serão mobilizados nesta ação.

Para a governadora do RN, professora Fátima Bezerra, essa parceria representa um marco importante na busca pela excelência educacional. “Estamos comprometidos em oferecer uma educação de qualidade para todos os potiguares, e essa parceria com a Fundação Getúlio Vargas é um passo crucial nessa jornada. Juntos, e com a presença do Governo Federal, iremos desenvolver e implementar soluções que permitirão que cada criança e jovem alcance todo o seu potencial”, destacou a chefe do Executivo.

O estado do RN aderiu ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, regime de colaboração entre União, estados, Distrito Federal e municípios, que busca, por meio da conjugação dos esforços, garantir o direito à alfabetização de todas as crianças do país. O foco é garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do ensino fundamental; além da recomposição das aprendizagens, com foco na alfabetização, de 100% das crianças matriculadas no 3º, 4º e 5º ano, afetadas pela pandemia.

A professora Socorro Batista, secretária de Educação do RN, avalia o impacto que o esforço concentrado na alfabetização terá na atual e nas futuras gerações. “Investir na alfabetização desde os primeiros anos de vida é fundamental para garantir que todos os indivíduos tenham oportunidades iguais de desenvolvimento. A educação básica de qualidade, que inclui programas de alfabetização eficazes, não apenas amplia as perspectivas de emprego e renda, mas também fortalece a autoestima e a confiança dos estudantes”, argumentou a secretária.

Para José Henrique Paim, diretor de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da FGV (DGPE), a parceria reflete o compromisso da instituição com o desenvolvimento social e econômico do Estado: “A FGV está empenhada em contribuir para a construção de um sistema educacional que acolha nossos estudantes. Partindo da alfabetização, teremos a oportunidade de fazer um bom trabalho no Rio Grande do Norte”, destacou Paim.

Além das autoridades citadas estiveram presentes na reunião os secretários adjuntos Ivanilson de Souza (Gabinete Civil), Cleonice Kozerski (Educação), o subsecretário de Educação, Flaubert Lopes, o chefe de gabinete, Matheus Querino, a coordenadora de Desenvolvimento Escolar (CODESE), Glauciane Pinheiro, a subcoordenadora de Ensino Fundamental (SUEF), Nazineide Brito. Pela FGV, estavam presentes o vice-diretor da DGPE, Romeu Caputo, a coordenadora de Formações, Mirna Araújo e o assessor de comunicação Rodrigo Dindo.