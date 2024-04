Governo do RN e BNDES firmam acordo para Projeto Porto-Indústria Verde

Nesta quinta-feira 11, o Governo do Rio Grande do Norte e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) formalizaram um acordo de cooperação para impulsionar o Projeto do Porto-Indústria Verde, a ser instalado em Caiçara do Norte, litoral norte do Estado.

A governadora Fátima Bezerra e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, celebraram o acordo na sede do banco, no Rio de Janeiro. O projeto faz parte de um plano estratégico para aprimorar a infraestrutura do estado e promover parcerias público-privadas (PPPs) no Rio Grande do Norte.

Além do Porto-Indústria Verde, o acordo também inclui estudos para a construção da estrada da Pipa, importante via de acesso à Praia da Pipa, conectada à BR-101. A iniciativa visa melhorar a infraestrutura regional e promover o turismo no estado.

“Firmamos hoje este importante acordo de cooperação com o BNDES, que será fundamental para a realização de um dos projetos mais importantes do nosso governo: o Porto-Indústria Verde. É um grande avanço na elaboração dos projetos e, posteriormente, no lançamento dos editais.

A transição energética é uma agenda irreversível, e o Porto-Indústria Verde terá um papel crucial nesse processo, impulsionando a economia do Nordeste”, afirmou a governadora Fátima Bezerra.

Porto-Indústria Verde

O Porto-Indústria Verde, estimado em R$ 5,6 bilhões, visa atender à demanda por fontes de energia renovável, gerar renda e desenvolver a infraestrutura regional, reduzindo as emissões de carbono. O projeto despertou interesse de investidores nacionais e estrangeiros, que poderão contribuir para a economia potiguar.

Além disso, o governo do RN firmou acordos com empresas do setor energético mundial para desenvolver novas fontes de energia renovável, como energia eólica offshore, hidrogênio verde e metanol eletroquímico.