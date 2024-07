Governo do RN e Banco do Nordeste assinam acordo para eficiência energética

O governo do Rio Grande do Norte assinou nesta quinta-feira (18), em Fortaleza/CE, um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com o Banco do Nordeste do Brasil (BNB) para formalizar uma Parceria Público-Privada (PPP) voltada à eficiência energética na administração pública. O objetivo é reduzir custos com energia elétrica nos prédios públicos estaduais.

O acordo foi assinado pela governadora Fátima Bezerra, pelo presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, e pelo diretor de planejamento da instituição, Aldemir Freire.