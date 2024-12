Governo do RN divulga calendário de pagamento do IPVA 2025; veja

Pagamento do imposto começa no dia 10 de março para carros com placas de final 1 e 2.

Por g1 RN

31/12/2024 15h03 Atualizado há 2 horas

Trânsito em Natal (RN) Rio Grande do Norte BR-101 carros veículos congestionamento engarrafamento — Foto: Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi

O governo do Rio Grande do Norte publicou no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (31) o calendário de pagamento e os valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o ano de 2025.

De acordo com a portaria da Secretaria Estadual de Fazenda, o IPVA é calculado com base nos preços dos veículos usados, aferidos na tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – Fipe.

Em geral, o imposto é de 3% sobre valor do carro ou da moto. Uma novidade, porém, é que a partir de 2025 veículos movidos a gás natural pagarão 1,5% de imposto.

Veículos elétricos terão imposto cobrado pela primeira vez, mas apenas com 0,5% do valor do automóvel na tabela Fipe, no primeiro ano.

O calendário de pagamento começa no dia 10 de março para os carros com final de placa com números 1 e 2. Veja na tabela abaixo.

Quem optar por pagar o valor em cota única até o vencimento previsto na tabela terá 5% de desconto no valor do imposto, segundo o governo. Quem perder o prazo não terá o direito, segundo a publicação.

Os contribuintes também podem pagar o imposto em até sete parcelas.

Calendário de pagamento do IPVA para veículos terrestres em 2025 no RN

Final da Placa Cota Única IPVA (5% de Desconto) 1ª Parcela IPVA 2ª Parcela IPVA 3ª Parcela IPVA 4ª Parcela IPVA 5ª Parcela IPVA 6ª Parcela IPVA 7ª Parcela IPVA

1 e 2 10/03/2025 10/03/2025 10/04/2025 10/05/2025 10/06/2025 10/07/2025 11/08/2025 10/09/2025

3, 4 e 5 10/04/2025 10/04/2025 12/05/2025 10/06/2025 10/07/2025 11/08/2025 10/09/2025 10/10/2025

6, 7 e 8 12/05/2025 12/05/2025 10/06/2025 10/07/2025 11/08/2025 10/09/2025 10/10/2025 10/11/2025

9 e 0 10/06/2025 10/06/2025 10/07/2025 11

No mesmo decreto, o governo divulgou o calendário de pagamento do imposto para veículos aéreos e aquáticos no estado. Veja abaixo.

Calendário de pagamento do IPVA 2025 para veículo aéreos e aquáticos no RN

Cota Única (5% de desconto) 1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela 6ª Parcela 7ª Parcela

10/03/2025 10/03/2025 10/04/2025 12/05/2025