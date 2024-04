Governo do RN disponibiliza ações para reduzir impactos das chuvas à população em Ipanguaçu

O Governo do Estado atua para reduzir os efeitos das chuvas sobre parte da população de Ipanguaçu, município afetado especialmente após a sangria do açude Pataxó. A governadora Fátima Bezerra, secretários e técnicos das áreas que atuam em parceria com os municípios para mitigar os efeitos das chuvas estiveram nesta terça-feira (09) em Ipanguaçu.

A governadora esteve na comunidade Ubarana, uma das mais afetadas após o transbordamento do açude Pataxó, e na Escola Municipal Professora Francisca da Salete Ribeiro Barreto, onde visitou as 18 famílias que deixaram suas casas após a enchente e estão abrigadas no prédio. Fátima Bezerra reiterou a disponibilidade do Governo do Estado em contribuir no que for necessário para minimizar os impactos dos prejuízos causados às famílias da região. O Governo do Estado, especialmente através do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estadual, está há quase duas semanas na região em parceria com as equipes do município.

A governadora Fátima Bezerra e secretários estiveram nesta terça-feira (09) em Ipanguaçu – Imagem: Carlos Costa/ASSECOM

“Quando estamos na vida pública, a gente está para servir à população, e neste momento estamos cumprindo exatamente com o nosso dever. Aqui já foi decretada a emergência, já oficializada, estamos mantendo todo contato com o Governo Federal, que já liberou recursos para cá, mais de 400 mil reais. E o prefeito já fez aqui todo o projeto para que, se Deus quiser, em breve sejam liberados mais 2 milhões de reais. Essas são as primeiras providências, porque num momento como este, o Governo Federal tem que chegar junto, o Governo do Estado tem que chegar junto, o prefeito não tem condições de resolver tudo isso sozinho”, disse.

As famílias estão abrigadas nas escolas estaduais Manoel de Melo (18 famílias); Coronel Ovídio (15 famílias); e Escola municipal Francisca da Salete, onde estão as 18 famílias visitadas nesta terça-feira.

Ações do Governo do Estado

A Secretaria Estadual do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (SETHAS) iniciou o trabalho de apoio técnico sobre solicitação de recursos para decretar o estado de calamidade pública de acordo com portaria federal. A SETHAS encaminha como utilizar os recursos, dá orientação de como proceder para antecipação do Bolsa Família. A secretária da Sethas, Iris Oliveira, ressaltou a importância da antecipação do Programa Bolsa Família para as famílias desabrigadas.

Já a Secretaria Estadual da Saúde Pública (SESAP), através da Vigilância de Saúde e Vigilância Ambiental, realizou visita inicial para oferecer suporte local e está em processo de articulação com o Ministério da Saúde para coordenar ações de resposta. A assistência inclui o apoio à Atenção Primária em Saúde, responsável pelo trabalho direto no município, além de atividades de controle ambiental, como monitoramento da qualidade da água e visitas aos abrigos para avaliar as condições.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RN) informou que no sábado (6/4) foi realizado reparo do asfalto e cabeceiras da ponte Arapuá, na RN-118, em Ipanguaçu. A pasta informa que não há mais risco de colapso. A análise foi que ocorreu erosão na cabeceira da ponte. O serviço foi concluído no sábado. A diretora do DER-RN, Natécia Nunes, também informou que concluiu o trabalho de recuperação da ponte na RN-408, serviço realizado em parceria com a 3R Petroleum, também no sábado.

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH) monitora a situação de segurança do açude Pataxó. O reservatório está na ponta da sub-bacia hidrográfica do rio e recebe a contribuição de água de todos os reservatórios que estão à montante. Isso proporciona aumento na sangria e consequente potencial de enchentes em alguns bairros da cidade de Ipanguaçu.

O prefeito de Ipanguaçu, Remo Fonseca, enalteceu a presença da governadora Fátima Bezerra diante de um momento tão grave para o município e agradeceu a contribuição, especialmente para as famílias atingidas.

Açude Pataxó

O açude Patataxó tem capacidade para 15 milhões de metros cúbicos e está cheio, vertendo com uma lâmina de sangria que já esteve acima de 1 metro e, na tarde desta terça-feira (9), estava com 20 cm de água no vertedouro, que tem provocado inundações em bairros de Ipanguaçu, gerando inclusive situação de desabrigamento de famílias do município.

A SEMARH, juntamente com o IGARN (Instituto de Gestão das Águas do RN), tem realizado intervenção em vários reservatórios na bacia acima do açude Pataxó para evitar possíveis rompimentos que possam causar mais danos à população da cidade de Ipanguaçu.

Para intensificar as ações, foi realizada uma reunião com representantes do Ministério da Saúde nesta terça-feira (9), visando definir estratégias e possíveis recursos adicionais para o município. A Secretária Estadual de Saúde também tem uma visita programada ao local afetado. Estão sendo oferecidos serviços médicos, psicólogos, dentistas, assistentes sociais, além da presença da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.

Segundo dados do relatório técnico, atualizado no dia 4 de abril, disponibilizado pela Secretaria de Assistência Social de Ipanguaçu, já foram contabilizadas 38 famílias desabrigadas e levadas para os abrigos públicos situados nas escolas municipais Francisca da Salete Ribeiro Barreto (Conjunto Habitacional Ilha Grande) e Francisco Soares da Costa (Pedrinhas). As escolas estaduais Manoel de Melo Montenegro (Sede) e Coronel Ovídio Montenegro (Sede), além do Sindicato Patronal (Sede), estão preparadas caso precisem ser utilizadas.

Estão desalojadas cerca de 52 famílias, retiradas das suas residências em função de serem afetadas. Ainda segundo a prefeitura, existem danos de infraestrutura em algumas residências (paredes danificadas e com infiltrações) nas visitas “in loco” nos bairros afetados. Foi identificada também a dificuldade de locomoção das famílias nas comunidades do Baldum, Pau de Jucá, Japiaçu e Capivara, atingidas pela sangria do açude Público Pataxó, e que deixou sem acesso às famílias residentes nessas comunidades.