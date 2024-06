Governo do RN define medidas para contenção de danos no Vale de Ceará-Mirim

Uma reunião convocada pelo governo do Estado e realizada na manhã desta segunda-feira (24), discutiu a questão das chuvas dos últimos dias que afetaram a produção agrícola, a pecuária, a carcinicultura e o turismo com foco em ações imediatas para reduzir os danos que possam ser causados pelo transbordamento da barragem de Poço Branco.

A barragem tem capacidade para acumular 136 milhões de metros cúbicos e pode atingir nos próximos dias a quota de sangria pela primeira vez desde 2010. O volume nesta segunda-feira, segundo boletim do Instituto de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte (IGARN), era de 129,3 milhões, 95% da capacidade.