Governo do RN dá início à recuperação da RN-093

O Programa de Restauração de Rodovias Estaduais avança no Agreste com as obras de reconstrução de piso em estado crítico e pavimentação de todo o trecho da RN-093 que vai do entroncamento da RN-003, em Passa e Fica, até a divisa com a Paraíba. As obras fazem parte do Lote 3, com investimento de R$ 9,98 milhões.

De acordo com a engenheira responsável pela recuperação, Denise Carvalho, atualmente a obra se encontra na fase de estruturação do pavimento, preparando para receber o asfalto. A previsão é que na segunda-feira (29) seja iniciada a aplicação do asfalto e na terça-feira (30), os trabalhos estejam 50% concluídos.