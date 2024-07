Governo do RN assina ordens de serviço para reformas em escolas estaduais

A ação visa proporcionar um ambiente educação mais adequado para estudantes e professores – Foto: Raiane Miranda

A governadora Fátima Bezerra assinou nesta segunda-feira (22) as ordens de serviço para reforma e manutenção de 11 escolas estaduais, abrangendo sete Diretorias Regionais de Educação (DIREC). A iniciativa visa proporcionar um ambiente educacional mais adequado para os estudantes, representando investimento de R$ 4,9 milhões.

Nos últimos dois anos foram empenhados R$ 60 milhões para reformas escolares. Com a assinatura das novas ordens de serviço, hoje, mais 6.059 estudantes serão beneficiados.

“Com um investimento de quase R$ 5 milhões, estamos dando continuidade à renovação da infraestrutura da rede estadual de educação. Nosso objetivo é melhorar as instalações físicas das escolas estaduais, proporcionando segurança e conforto aos nossos estudantes, professores e funcionários”, declarou a governadora Fátima Bezerra.

As reformas são essenciais para garantir a qualidade do ambiente escolar, proporcionando melhores condições de ensino e aprendizagem. “O investimento em infraestrutura escolar é um passo fundamental para assegurar que os estudantes tenham acesso a um ambiente seguro. O Governo do Estado reafirma seu compromisso com a educação, priorizando investimentos que impactam diretamente na qualidade do ensino”, aponta a professora Socorro Batista, secretária de Educação do RN.

Por Diretorias Regionais de Educação, a distribuição é a seguinte: Escola Estadual em Tempo Integral Winston Churchill, na 1ª DIREC em Natal; Escola Estadual João Tibúrcio e Escola Estadual Roberto Rodrigues Krause, na 2ª DIREC em Goianinha e Parnamirim, respectivamente; Escola Estadual Tabelião Júlio Maria, na 5ª DIREC em Touros; Escola Estadual de Tempo Integral Cunha da Mota e Escola Estadual Professora Inalda Cabral, na 12ª DIREC em Mossoró; Escola Estadual em Tempo Integral Rui Barbosa e Escola Estadual Senador Dinarte de Medeiros Mariz, na 12ª DIREC em Tibau; Escola Estadual 11 de Agosto, na 14ª DIREC em Umarizal; Escola Estadual Zeo Fernandes, na 15ª DIREC em Luís Gomes; e Escola Estadual Capitão José da Penha, na 16ª DIREC em João Câmara.