Governo do RN assina convênio com o Sebrae para ampliar interiorização do turismo

Assecom/Rn

O Governo do RN, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR), assinou convênio com o SEBRAE/RN, nesta segunda-feira (24), em ato solene no Centro de Convenções de Natal, para consultoria visando o desenvolvimento do turismo de base comunitária.

O convênio, no valor de R$ 1,2 milhão, a ser executado em 18 meses, é uma política pública de regionalização do turismo e visa atender a necessidade de interiorização do Turismo do RN e a diversificação da oferta turística potiguar com a criação de novos produtos; inclusão de comunidades tradicionais indígenas e quilombolas, geração de renda nas comunidades beneficiadas, estruturação do ecoturismo, turismo de aventura e espeleológico.

Como política pública o Governo do Estado vai atender oito municípios: Sítio Novo, Apodi e Felipe Guerra com elaboração de projeto executivo. Baia Formosa, Canguaretama e Tibau do Sul com o Turismo de Base comunitária. Parnamirim e Nísia Floresta com o estudo de turismo de visitação a baleias.

As atividades a serem realizadas são consultoria para desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária em 4 comunidades tradicionais quilombola e indígena: Sibaúma (Tibau do Sul), Catu (Canguaretama), Trabanda e Jacu (Baia Formosa). Consultoria para estudos sobre a exploração de turismo de experiência com visitação das baleias no litoral sul do RN (Parnamirim e Nísia Floresta). Criação de seis capacitações de mercado com agentes e guias de turismo nos novos territórios turísticos a serem selecionados pela SETUR/RN e SEBRAE, no formato de visitas técnicas. Criação e desenvolvimento de 11(onze) MIV (Manual de Identidade Visual dos novos territórios turísticos a serem selecionados pela SETUR e SEBRAE RN.

Também será realizado elaboração de projeto executivo de arquitetura com serviços de topografia, fundações e estrutura, instalações elétricas, hidro-sanitárias, pavimentação, serviços topográficos e orçamento para visitação a 04 (quatro) cavernas em Felipe Guerra, Lajedo Soledade, Apodi e Trilha Tapuias, Sítio Novo.

“Estamos hoje firmando parceria muito importante com o Sebrae, que tem expertise reconhecida no setor do turismo, em prol do desenvolvimento sustentável e inclusivo do RN. É o Governo olhando para as comunidades tradicionais, preservando e defendendo nossa cultura, tradições e história”, afirmou a governadora Fátima Bezerra.

Ela acrescentou que “Estamos indo além do turismo de sol e mar. São projetos para promover a diversidade, inclusiva e justa alinhados à política do Governo Federal e do Ministério do Turismo”.

Fátima Bezerra citou a iniciativa do Geoparque Seridó: “Levamos a existência do Geoparque Seridó a Portugal. Lá informamos sobre sua existência e importância e lançamos o Fórum dos Geoparques de países de língua portuguesa, que terá o primeiro encontro no próximo ano, no RN”. Ainda em apoio às atividades turísticas e econômicas, o Governo do RN está investindo R$ 62 milhões na recuperação de estradas, busca financiamento para melhorar e ampliar a malha viária e está realizando a campanha ‘Visite o RN, destino que acolhe’, para atrair visitantes.

A secretária de Estado do Turismo, Ana Maria Costa, ressaltou que o turismo de base comunitária “é tendência, ganha espaço no Brasil e no mundo envolvendo comunidades originárias quilombolas e indígenas valorizando o conhecimento de forma autêntica. Com o turismo espeleológico, vamos tornar nossas cavernas aptas a receber turistas, e, ao mesmo tempo, conscientizar visitantes e população sobre a necessidade de conservação e preservação. Esta parceria com o Sebrae fortalece os pequenos negócios. A interiorização do turismo, pela primeira vez, não é só promessa, mas realidade. Construímos uma nova história para o turismo Potiguar”.

Michele Pereira, presidente da Associação Brasileira de Agentes de Viagem (Abav-RN), considerou o convênio “muito importante para ampliar o turismo de sol e mar e fortalecer a atividade proporcionando conhecimento do interior do estado e sua diversidade”. O superintendente do Sebrae-RN, Zeca Melo, por sua vez, declarou que “o convênio une esforços e evita sobreposições e projetos paralelos, com respeito à cultura, biodiversidade e ao meio ambiente. É uma iniciativa que olha para o desenvolvimento do RN”.

O ato de assinatura contou com a presença dos também secretários de Estado Alexandre Lima (Sedraf), Daniel Cabral (Comunicação Social), adjunto do Gabinete Civil, Ivanilson Maia, adjunto da Sethas, Adriano Gomes, subsecretária de Promoção Turística da Setur, Solange Portela, prefeitos de Lagoa Nova e presidente da Femurn, Luciano Santos, prefeito de Apodi, Alan Silveira, de Sítio Novo, Andreza Brasil, vice de prefeito de Felipe Guerra e secretário de turismo, Ubiraci Pascoal, deputado Hermano Morais representou a Assembleia Legislativa, representantes da aldeia indígena Jacu, em Baía Formosa, Alexsandro Moreira, da comunidade quilombola de Sibaúma, Laelson Marques Caetano, secretários municipais de turismo, representantes do trade turístico – Sindetur, Singtur.