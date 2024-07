A Governadora Fátima Bezerra participou nesta quarta-feira (10), juntamente com o Diretor Técnico e Comercial da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN), Paulo Henrique Macedo, e acompanhada do Secretário de Estado da Infraestrutura, Gustavo Coelho, de uma audiência com o Ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, onde foram assegurados investimentos para a melhoria da infraestrutura do Porto de Natal e para outros equipamentos, como a Ponte Newton Navarro.

Foram assegurados R$ 60 milhões de reais para a realização da obra de dragagem do Rio Potengi e R$ 10 milhões para as defensas do cais do Porto de Natal.

A construção das defensas dos pilares centrais da Ponte Newton Navarro foi outra obra importante assegurada pelo Ministro de Portos e Aeroportos. Essa obra será executada em uma ação conjunta do Ministério dos Transportes, através do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com o Ministério de Portos e Aeroportos, já dispondo de projeto básico elaborado e com orçamento inicial estimado em R$ 45 milhões de reais, estando em fase de definição de dotação orçamentária nos referidos Ministérios.

“Essa agenda é muito importante. O ministro Silvio Costa assegurou as providências que já estão em curso para o fortalecimento da infraestrutura do Porto de Natal, um equipamento importante para o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, assim como para as defensas da Ponte Newton Navarro”. Ressaltou a governadora Fátima Bezerra. “Em agosto o ministro vai estar no Rio Grande do Norte, quando fará o anúncio oficial desses importantes investimentos para o Estado”, celebrou.

O Diretor da CODERN reconheceu e agradeceu o empenho do governo diante das pautas apresentadas: “queremos agradecer à governadora todo o empenho que ela tem colocado aqui para fortalecer a CODERN através de alguns pedidos da nossa demanda sobre infraestrutura e da recuperação da infraestrutura portuária do Rio Grande do Norte. Tem sido primordial o apoio do Governo do Estado e da governadora pessoalmente se empenhando nisto”.

A dragagem do Rio Potengi corresponde à escavação para retirada de sedimentos do fundo do rio, ação fundamental para a ampliação da capacidade do Porto de Natal, permitindo o aumento do porte das embarcações que o Terminal possa receber, melhorando assim sua movimentação, enquanto que a instalação de defensas para o cais permitirá a aproximação segura das embarcações. As defensas dos pilares centrais da Ponte Newton Navarro são equipamentos de segurança, os quais permitirão a circulação de embarcações de maior porte e em qualquer horário.

Também participaram da audiência Guia Dantas, da assessoria do Gabinete Civil, e Danúbia Régia, chefe da Representação do Governo do RN, em Brasília.