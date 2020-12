Governo do RN anuncia convocação de 332 novos bombeiros militares

Nesta quarta-feira (30), a governadora Fátima Bezerra assinou o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) que permite a convocação de 332 novos bombeiros militares. Ato aconteceu na sede do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte.

Serão chamados, já em 2021, 150 praças e 20 oficiais, e mais 150 praças e 12 oficiais em 2022. Até o momento, CBM-RN contava com 639 profissionais em atuação. O Coronel BM Monteiro, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, aponta que a chamada “é um marco histórico. Isso nunca havia acontecido, nem de forma próxima. Temos uma dívida eterna por essa decisão que vai repor nosso efetivo. Estamos todos em festa”.

A convocação tem por objetivos ampliar o efetivo da corporação, reforçar a segurança nas praias (guarda-vidas) e aumentar a eficácia nas ocorrências de salvamento terrestre, veicular, combate a incêndio, entre outras atividades desempenhadas pelo CBM-RN.

“Estou feliz em poder dar passos importantes para fortalecer o Corpo de Bombeiros”, disse a chefe do executivo estadual, que ainda destacou outros investimentos realizados neste ano para uma maior organização da corporação militar, como a construção de dois novos postos de guarda-vidas (Praia do Meio e Praia de Búzios), entrega de novas viaturas e a piscina semiolímpica.

Após a assinatura, o documento segue para a homologação junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). Em seguida, os novos bombeiros serão convocados.