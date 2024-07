Governo do RN anuncia apoio com destinação de R$ 4,4 milhões ao futebol local

A governadora Fátima Bezerra anunciou, nesta quinta-feira (11), a volta do apoio aos clubes de futebol do Rio Grande do Norte. Em solenidade realizada no auditório da governadoria, foi informada a destinação de R$ 4,4 milhões em recursos, que serão aplicados através da aquisição de camisas oficiais dos clubes para serem distribuídas aos torcedores através do aplicativo Nota Potiguar.

O valor investido neste ano é mais que o dobro do que foi destinado na mesma ação em 2022, quando o total chegou a R$ 2 milhões. Serão mais de 21 mil camisas destinadas aos torcedores que utilizam o aplicativo Nota Potiguar, e os valores destinados a cada clube, consequentemente do número de camisas disponibilizadas, serão variados de acordo com as competições os clubes disputam, com a maior parte dos recursos para aqueles que representam o estado em competições regionais e nacionais.