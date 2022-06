Governo do RN amplia microcrédito para agricultura familiar em Mossoró

Fruticultura irrigada, bovinocultura e suinocultura estão entre as atividades beneficiadas com a consolidação de contratos do CredMais, linha específica que o Governo do RN criou para a agricultura familiar, em Mossoró. Nesta quinta-feira (30), estão sendo entregues, no assentamento Maísa, 15 cheques que totalizam o valor de R$ 147,5 mil.

Com essas entregas, a Secretaria do Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar (SEDRAF) e a Agência de Fomento do Rio Grande do Norte (AGN) totalizam o valor de R$ 3.339.254,54 liberados desde 2019. Até o presente momento, 562 famílias rurais foram beneficiadas em todo o Rio Grande do Norte. Em Mossoró, em 2022 as entregas somam o valor de R$ 307,5 mil, beneficiando 31 famílias.

Credmais é um programa estadual de crédito voltado para o fortalecimento da agricultura familiar. O programa é executado pelo Governo do RN por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (Sedraf), Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RN) e Agência de Fomento do RN (AGN). São até R$ 10 mil reais em crédito, com quatro meses de carência e juro zero para quem pagar em dia.

Podem acessar o CredMais, prioritariamente, agricultores e agricultoras familiares organizados em cooperativas e associações da agricultura familiar, cadastradas no portal do Pecafes e que estejam fornecendo produtos do campo para as compras institucionais do Governo do Rio Grande do Norte por meio do programa de compras estadual.

Famílias que estejam inseridas nas demais políticas públicas do Governo do Estado. Tais como o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, Programa do Leite Potiguar – PLP, e demais famílias também poderão acessar o programa, desde que exista disponibilidade financeira para as operações.

As propostas de crédito poderão ser elaboradas pela Emater-RN, pelas próprias cooperativas e associações da agricultura familiar, além de sindicatos rurais, entidades de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural) ou mesmo secretarias municipais de agricultura, desde que devidamente cadastradas pela Sedraf, utilizando a plataforma digital disponibilizada pela AGN.