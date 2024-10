Governo do RN adia ponto facultativo do Dia do Servidor Público para 1º de novembro

O expediente será normal na segunda-feira (28), e a folga será adiada para a véspera do feriado do Dia de Finados, que ocorre no sábado (2).

Por g1 RN

11/10/2024 11h07 Atualizado há 3 horas

Governadoria do RN em Natal — Foto: Augusto César Gomes/G1

O Governo do Rio Grande do Norte transferiu o ponto facultativo do Dia do Servidor Público nos órgãos estaduais para 1º de novembro, uma sexta-feira.

A data é comemorada originalmente no dia 28 de outubro, que neste ano será uma segunda-feira.

O decreto que estabelece a transferência do ponto facultativo foi publicado na edição desta sexta-feira (11) do Diário Oficial do Estado.

Com a mudança na data, os servidores públicos do Governo do RN terão o ponto facultativo acompanhado do feriado nacional do Dia de Finados, no dia 2 de novembro.

A publicação destaca que caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades a preservação e o funcionamento dos serviços essenciais, como os ligados à saúde e segurança pública.

O Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, foi estabelecido durante o governo do presidente Getúlio Vargas. A data marca a criação das leis que definem os direitos e deveres dos servidores públicos, consolidando sua importância na administração pública.