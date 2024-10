Governo do RN abre seleção de entidades para construção de quase 2.500 cisternas

O governo do Rio Grande do Norte publicou o edital, na edição desta sexta-feira (18), do Diário Oficial do Estado (DOE), para a seleção e habilitação de entidades privadas sem fins lucrativos, para implementação do programa e construção de 2.487 cisternas em 28 municípios do Estado.

O programa de cisternas com capacidade para armazenar 16 mil litros de água por unidade vai atender, principalmente, famílias de baixa renda residentes na zona rural atingidos pela seca ou falta regular de água, com prioridade para o atendimento a 1.740 famílias chefiadas por mulheres e 747 famílias que sejam povos tradicionais (Indígenas, Quilombolas, Ribeirinhos e pescadores artesanais).