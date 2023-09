Governo do Estado transfere sede para Mossoró nesta quarta-feira

Desta quarta-feira (27) até a próxima sexta (29), o Governo do Estado ficará instalado em Mossoró.

Em homenagem aos 140 da abolição da escravatura na capital do Oeste, comemorado no dia 30 de setembro, quando Mossoró libertou os escravos 5 anos antes da Lei Áurea, a governadora Fátima Bezerra e parte do secretariado estarão atendendo no município.

O evento de instalação irá ocorrer às 18h da quarta-feira (27), na reitoria da Universidade Estadual da RN, a UERN.

A ideia do Governo é descentralizar a administração estadual, aproximando-a ainda mais da população de Mossoró e municípios vizinhos.

O primeiro compromisso oficial ocorre logo após a cerimônia de transferência: uma reunião com a gestão superior da Uern, que esse ano completa 55 anos .

Entre as agendas previstas, na quinta-feira (29) haverá a entrega de um poço artesiano movido a energia solar no assentamento Maisa Agrovila Olga Benali e, na sexta-feira (29), a assinatura de transferência da administração do aeroporto Dix-Sept Rosado para a Infraero.

Outras agendas irão acontecer nas áreas de segurança pública, recursos hídricos, cultura e assistência social.