Governo do Estado terá núcleo de comunicação regional em Mossoró

O Secretário de Comunicação Social do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Daniel Cabral esteve nesta terça-feira (28) em Mossoró reunido com a equipe de profissionais que irão integrar o núcleo regional de imprensa do Governo, sediado em Mossoró.

Na reunião estiveram presentes a jornalista Joyce Moura, que coordenará o núcleo; Caio César Muniz, que ocupará a sub-coordenadoria e o repórter fotográfico Carlos Costa.

“Esta é uma demanda que já vinha sendo analisada há algum tempo e que agora estamos implementando para facilitar a comunicação do Governo com esta região do Estado”. Comentou Daniel.

Nos próximos dias a estrutura do núcleo será instalado em uma sala na Direc, no prédio do Colégio Estadual Jerônimo Rosado.

Um profissional da área de audiovisual também será integrado à equipe.