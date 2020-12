Governo do Estado lança obra com receitas inspiradas na agricultura familiar

O Governo do Estado lançou na última quarta-feira (23), o e-book “Receitas da Cesta Básica”, elaborado pelos estudantes dos cursos de nutrição, Juliana Amorim e Ana Carolina Mota, e de gastronomia, Max George. O livro virtual contém receita simples feitas, por exemplo, com batata doce, cajá e arroz vermelho, tendo destaque especial para a compostagem, que é a reciclagem de resíduos orgânicos.

“Gostaria de parabenizar os autores e a equipe pela produção deste material, que valoriza cada vez mais a agricultura familiar. Esse cuidado evidencia como buscamos políticas públicas que garantam o fomento do trabalho dos nossos produtores e produtoras rurais”, afirmou a governadora Fátima Bezerra, “Além de ter um papel importante na melhoria da segurança alimentar, sobremaneira neste período de pandemia, com esse e-Book estamos levando a cultura alimentar do nosso semiárido para as mesas de todo o mundo”, complementou.

A publicação reúne informações sobre alimentação saudável e preparações com ingredientes cultivados no semiárido potiguar, e que compõem a cesta básica da agricultura familiar compostas por: biscoito artesanal, peixe seco, farinha de mandioca, goma para tapioca, mel de abelha, arroz vermelho, feijão macassar, jerimum, batata doce, macaxeira, mamão, banana, bebida láctea, polpa de fruta e café em pó.

Acesse o livro eletrônico abaixo: