Governo do Estado entrega doze novas ambulâncias ao SAMU

O Rio Grande do Norte dá um passo à frente para salvar vidas, melhorando o atendimento à saúde da população. A governadora Fátima Bezerra entregou, na manhã desta sexta-feira (29), em solenidade realizada no Centro Administrativo, doze novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do RN.

Os veículos, equipados com um moderno sistema de comunicação, atuarão em nove municípios potiguares: Currais Novos, Caicó, Parelhas, Santa Cruz, Assu, Touros, Nova Cruz, Goianinha e Pau dos Ferros, que foram entregues a representantes das cidades contempladas.

Além de atualizar frota do SAMU, as ambulâncias apresentam um moderno o sistema tetradigital que irá otimizar a comunicação para agilizar os serviços de atendimentos móveis de urgência sem interferências. Após o Acre, o Rio Grande do Norte será o segundo estado do Brasil a utilizar esse sistema. O Governo do Estado investiu R$ 641.136,00 que incluem a aquisição de 65 rádios portáteis para utilização dos profissionais de saúde durante as ocorrências.

“A entrega dessas 12 novas ambulâncias é um passo importante em meio aos desafios que enfrentamos, fruto de décadas de negligência acumulada e de uma conjuntura que exige coragem, responsabilidade e compromisso político”, ressaltou a governadora Fátima Bezerra.

FORTALECIMENTO DA REDE

Acrescentou que a ação integra o plano de fortalecimento da rede pública de saúde do Governo do Estado. “Estamos empenhados em vencer problemas sem negá-los, que são frutos de uma herança que recebemos após décadas de negligência. Essas novas ambulâncias fazem parte do nosso esforço para qualificar o atendimento à população”.

A secretária Lyane Ramalho destacou os investimentos do Governo do estado para melhoria do serviço da SAMU no RN. ”Esta agenda foi construída contando com a parceria da PRF para que nossos usuários possam estar bem mais próximos dos nossos hospitais regionais”, ressaltou.

COMUNICAÇÃO MODERNA

Para a implantação do rádio tetradigital, o SAMU contou com a parceria da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que cedeu e instalou 23 antenas ao redor do Rio Grande do Norte. Antes o sistema de rádio era totalmente analógico e não atingia grandes coberturas.

O sistema tetradigital irá melhorar a comunicação entre as equipes do SAMU e a central de regulação, otimizando o serviço, onde será possível a gravação de conversas das equipes, rastreamento, entre outras vantagens.

O coordenador administrativo do SAMU-RN, Caio Santos, frisa que o sistema trará grande segurança ao atendimento oferecido: “Além da agilidade e fidelidade da informação recebida, o tetradigital evitará quaisquer interferências de transmissões externas. Com certeza teremos um ganho enorme com esta tecnologia”, comemora.

A solenidade de entrega das ambulâncias contou com participação da secretaria das Mulheres, da Juventude, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Olga Aguiar, do Secretário da Segurança, Francisco Araújo; do Comandante do Corpo de Bombeiros, Luiz Monteiro; do comandante da PM, Coronel Alarico Júnior; do deputado estadual Nelter Queiroz da prefeita de Goianinha, Nira Galvão, a vice-prefeita de Assu, Dra. Isabela, além de profissionais de saúde do Estado.