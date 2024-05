Governo do Estado entrega 75 novas viaturas nesta terça-feira (21)

O Governo do Rio Grande do Norte e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) entregam às 10h desta terça-feira, 21, no Centro de Convenções de Natal, 75 novas viaturas para a Polícia Militar do RN. Os veículos foram adquiridos com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, e fazem parte do montante de R$ 100 milhões destinos ao RN após a série de atos criminosos ocorridos no Estado em março de 2023.

Com mais esta entrega, o RN se aproxima de um total de 600 novas viaturas (locadas e adquiridas) disponibilizadas às forças de segurança que atuam no estado.

A entrega ocorre durante a abertura do I Encontro Nacional do Programa de Compras Eficientes para o Sistema Único de Segurança Pública – SUSP, que contará com a presença da governadora, a professora Fátima Bezerra, e da Diretora de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública, Camila Pintarelli, na ocasião representando o ministro Ricardo Lewandowski.

*SERVIÇO*

*Evento:* Entrega de 75 novas viaturas para a Polícia Militar do RN.

*Data:* Terça-feira (21/05/2024)

*Hora:* 10h

*Local:* Centro de Convenções de Natal – Av. Gov. Dinarte Mariz – Via Costeira.