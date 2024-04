Governo do Estado encaminha abertura de 48 novos leitos em Natal e Parnamirim

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) encaminhou nesta segunda-feira (15) a abertura de 48 leitos nos hospitais Geral João Machado, em Natal, e Deoclécio Marques de Lucena, em Parnamirim. Para isso, serão convocados 66 novos profissionais, entre enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, assistentes sociais, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, técnicos de radiologia, enfermagem, de laboratório e farmácia, além do acréscimo de capacidade no contrato para realização de cirurgias ortopédicas no Deoclécio Marques e de profissionais como copeiros, maqueiros, higienistas e cozinheiros.

A medida, que vai ampliar a capacidade de atendimento à população de toda a Região Metropolitana e diversos municípios do interior do Rio Grande do Norte, se dá por conta da reforma e ampliação do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel. Com o investimento, que é superior a R$ 9 milhões, a principal unidade do SUS no RN terá parte de seus pacientes recebidos no Deoclécio Marques, que terá 40 novos leitos, e no João Machado, com mais oito leitos.

O acordo se deu pela necessidade de autorização judicial para ampliação de gastos por parte do Governo com pessoal, dada a urgência da situação para a necessária manutenção dos serviços de saúde no estado.