Governo do Estado e municípios discutem medidas de enfrentamento à Covid-19

Nesta segunda-feira (15), o prefeito Allyson Bezerra se reuniu remotamente com Fátima Bezerra, governadora do Estado, com o vice-governador Antenor Roberto, secretários do governo e prefeitos do RN para discutir medidas alinhadas para o enfrentamento do Covid-19.

“Nós estamos na base, escutando a população, tendo o contato mais direto com o povo e sabendo as dificuldades que existem na execução dos decretos. Semana passada fiz um apelo à governadora para que nós prefeitos pudéssemos participar da discussão dos decretos. Já enviei algumas propostas, algumas inclusive foram levantadas pela classe produtiva e pelo nosso Comitê de enfrentamento à Covid-19”, afirmou o gestor de Mossoró.

Fátima Bezerra comunicou que haverá uma nova reunião hoje (16), para tratar de ações que serão adotadas pelo governo no enfrentamento da pandemia. “Estamos agindo para garantir ao povo do Rio Grande do Norte o direito de sobreviver e que possamos salvar mais e mais vidas”, enfatizou Fátima.

Na ocasião, Allyson ressaltou ainda que tem ouvido a classe produtiva de Mossoró sobre o assunto. “Aqueles que têm cumprido o decreto tem feito o apelo para a fiscalização. Estamos juntos discutindo, apresentando ideias, propostas para que possamos salvar vidas e preservar empregos”, concluiu o prefeito.