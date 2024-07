Governo do Estado e DNIT dão mais um passo para implantação da BR-104 no Rio Grande do Norte

O Governo do Rio Grande do Norte deu um importante passo para a implantação da rodovia federal BR-104 no trecho que vai de Macau até a Divisa com a Paraíba, na altura do município de Jaçanã.

Na manhã desta quarta-feira (10), a governadora Fátima Bezerra entregou documento ao diretor geral do DNIT, Fabrício Galvão, autorizando a incorporação de cinco trechos de rodovias estaduais à malha rodoviária federal.

O trajeto sai de Macau, passa por Pendências, Afonso Bezerra, Lajes, Cerro Corá, Coronel Ezequiel, Jaçanã, e vai até a divisa com a Paraíba.

Além da interligação com os municípios potiguares, a BR-104/RN propiciará a conexão entre três rodovias federais: BR-226/RN, BR-304/RN e BR-406/RN.