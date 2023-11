Governo do Estado decreta luto pela morte de Padre Sátiro

NOTA

O Governo do Estado do Rio Grande do Norte lamenta profundamente a partida de Padre Sátiro Cavalcanti Dantas e decreta luto oficial de três em sinal de profundo pesar.

Pauferrense que adotou Mossoró como sua terra ainda jovem, quando ingressou no seminário, Padre Sátiro foi nomeado diretor do Colégio Diocesano Santa Luzia em 1961, onde ficou até 2016. Defensor incansável da educação, teve papel fundamental na estadualização da Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN), hoje Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), onde foi reitor, marca histórica em defesa do ensino público para todos, que o consolidou com o título de “Padre Educador”.

O Rio Grande do Norte perde um dos seus filhos ilustres e notáveis. Que Deus o receba em seus braços e conforte a todos os que ficam com a saudade.