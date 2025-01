Governo do Estado celebra promoção do artesanato na 30ª Fiart

Três décadas promovendo o artesanato, gerando empregos, preservando saberes populares e fortalecendo a cadeia produtiva da cultura do Rio Grande do Norte. Durante o café da manhã de apresentação da 30ª edição da Feira Internacional de Artesanato (Fiart), realizado na manhã desta quinta (16), a governadora Fátima Bezerra destacou o papel fundamental do Governo do Estado na promoção de um evento que se destaca nacionalmente. O evento ocorre entre os dias 24 de janeiro e 2 de fevereiro de 2025 no Centro de Convenções.

“Estamos renovando um compromisso para sermos um parceiro cada vez mais forte de um evento que completa 30 anos e que se consolidou pela seriedade, sustentabilidade e pela valorização do artesanato potiguar”, ressaltou a governadora, que durante a solenidade, anunciou a sanção da Lei 11.948, de 7 de novembro de 2024, que reconhece a Fiart como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio Grande do Norte. “Essa é mais uma demonstração do compromisso do Governo do Estado com a preservação e o fortalecimento da nossa cultura”, ressaltou.