Governo do Estado anuncia os cursos que serão ofertados no IERN Natal

A unidade Natal do Instituto de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação (IERN) tem seus cursos definidos. Durante a audiência com a comunidade escolar, realizada na manhã de hoje (17) na escola estadual Raimundo Soares na zona leste de Natal, a Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer anunciou que os cursos técnicos em Rede de Computadores e em Química serão ofertados a partir de 2024.

Esse anúncio representa um importante passo na definição e alinhamento da oferta educacional na região, visando fortalecer a educação profissional e técnica para atender às necessidades e interesses da comunidade, dos estudantes e do setor produtivo local.

Os cursos técnicos anunciados na audiência foram definidos após uma plenária participativa e representativa realizada em julho deste ano. Durante essa plenária, a comunidade, estudantes, representantes do setor produtivo local e outros atores-chave tiveram a oportunidade de contribuir ativamente para a escolha dos cursos que serão oferecidos. Morador do bairro Bom Pastor, Jeovandro Borja, comemorou os cursos escolhidos, “A escolha desses cursos vai ser muito gratificante para toda comunidade principalmente para os jovens”.

Além deste anúncio, também foi comunicado que a partir de 2025 será ofertado para turmas de Educação de Jovens e Adultos a qualificação em Multimídia e Produção Cultural.

“A definição destes cursos tem por objetivo promover a inclusão e a representatividade na educação profissional. Estudantes, pais, responsáveis, representantes do setor produtivo foram convidados a compartilhar suas perspectivas, necessidades e expectativas em relação à oferta de cursos técnicos na região para, juntos, escolhermos o que fará parte do IERN Natal”, explica a secretária de Educação do RN, professora Socorro Batista.

Ao alinhar a educação profissional às demandas locais, a SEEC visa fornecer aos estudantes uma educação de qualidade que esteja diretamente relacionada às oportunidades de emprego e ao crescimento econômico da região.

A unidade de Natal do IERN contará com 12 salas de aula, laboratórios, biblioteca, auditório, espaços de convivência, quadra poliesportiva e bloco administrativo. Em sua capacidade máxima, poderá atender cerca de 1.500 estudantes e será entregue ainda neste ano. Com a obra e a aquisição dos equipamentos, o investimento é de R$ 11,4 milhões.

O IERN integra o pacote de obras do maior conjunto de investimentos da educação pública do RN, o Programa Nova Escola Potiguar (PNEP). Com ações que vão da construção de novas escolas, fortalecimento da gestão escolar, expansão do acesso à internet, compra de ônibus, fortalecimento da política de alfabetização, o PNEP será responsável pela expansão da rede estadual de educação e conta com investimento da ordem de R$ 400 milhões.