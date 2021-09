Governo do Estado anuncia calendário de folhas em atraso e 13º de 2021

A governadora Fátima Bezerra anunciou nesta quinta-feira (09), após reunião com o Fórum dos Servidores do Estado, o calendário de pagamento das folhas salariais em atraso deixadas pela administração anterior. Das quatros folhas, totalizando R$ 1 bilhão, duas já foram quitadas e a terceira, que começou a ser paga em janeiro deste ano, foi antecipada e será concluída no dia 15 deste mês e não mais em novembro, como estava previsto anteriormente.

A última folha em atraso, a de dezembro de 2018, será paga em três etapas. Em 31 de janeiro de 2022 recebem os que ganham até R$ 3.500; em 31 de março os que estão na faixa salarial de R$ 3.501 a R$ 6.000; e em 31 de maio, para os que ganham acima de R$ 6 mil.

Segundo a governadora, o décimo terceiro de 2021, um percentual, a ser definido, será pago no dia 30 de novembro a todos os servidores. Em 23 de dezembro será concluído para os que ganham até determinada faixa salarial (também a ser definida), e dia 04 de janeiro de 2022 será concluído aos demais.

Elineudo Freitas, do Sindicato dos Técnicos Administrativos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, disse que o calendário anunciado pela governadora “vai amenizar muito a situação, especialmente dos servidores que ganham menos”.

“O anúncio traz uma perspectiva para nossa categoria”, reforçou Fátima Cardoso, coordenadora geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública (Sinte/RN).

A presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Aduern), Patrícia Barra, também elogiou o esforço do governo: “É muito importante sair da reunião com um calendário de pagamento definido. Com este feito, eu trago um sentimento de alívio na conclusão da gestão à frente da Aduern. É gratificante saber que o governo tem bom senso, tem o pé na educação. Desejo boa gestão ao governo e aos sindicalistas”, concluiu Patrícia, cujo mandato à frente da Aduern termina neste mês de setembro.

Também participaram da reunião o procurador geral do Estado, Luiz Marinho, o secretário de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, o adjunto da Secretaria de Administração, Ediran Teixeira. Na sala virtual havia 25 participantes, a maioria sindicalistas, entre eles Janeayre Souto (SINSP), Brenno Abbot (Sindsaúde/RN), Vilma Batista (Sindasp/RN), Bruno Vital (Sinte/RN), Mônica Marques (Sindern).

Veja calendário abaixo: