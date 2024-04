Governo divulga calendário de pagamento de servidores, incluindo 13° e pensionistas

O governo federal divulgou o calendário de pagamento para os 1,2 milhões de servidores ativos, aposentados e pensionistas federais. Além disso, as datas para o pagamento das duas parcelas do 13º salário ao longo do ano foram especificadas. De acordo com o anúncio oficial, os salários dos servidores serão creditados no primeiro dia útil de cada mês, mantendo-se essa prática.

Como de costume, metade do 13º salário será adiantada juntamente com a remuneração de junho. Posteriormente, na folha de pagamento de novembro, a segunda parcela será paga, sujeita a quaisquer deduções aplicáveis.

Veja o calendário de pagamento:

Abril — 1º de maio

Maio — 3 de junho

13º (50% do valor, sem descontos) — 1º de julho

Junho — 1º de julho

Julho — 1º de agosto

Agosto — 2 de setembro

Setembro — 1º de outubro

Outubro — 1º de novembro

Novembro — 2 de dezembro

13º (50% do valor, com descontos) — 2 de dezembro

Dezembro — 2 de janeiro de 2025