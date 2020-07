Governo digital: 251 serviços transformados em digitais entre março e junho

Desde o começo da pandemia do coronavírus, em março, o Governo Federal transformou 251 serviços em digitais. Entre os principais destaques estão o Auxílio Emergencial e o Seguro Desemprego do Empregado Doméstico, digitalizados neste período para facilitar o acesso da população e reduzir os impactos negativos.

O portal Gov.br, que concentra todos os serviços digitais do Governo Federal, demonstra a migração do cidadão que utilizava o atendimento presencial dos órgãos públicos para o atendimento digital. Enquanto houve 4,6 milhões de diferentes pessoas acessando os serviços no portal em janeiro deste ano, o número em junho já chegava a 12,1 milhões de usuários.

Além do portal, os aplicativos também passaram ferramentas para facilitar a vid do cidadão neste momento. Os mais procurados pela população são a Carteira de Trabalho Digital, a Carteira Digital de Trânsito e Meu INSS.

Desde janeiro do ano passado, o Governo Federal transformou 824 de seus serviços em digitais. A estimativa da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, órgão central da transformação digital do governo, é de economia de mais de R$ 2 bilhões anuais somente com esses serviços digitalizados.

Com informações do Ministério da Economia