Governo dialoga com categorias das forças de segurança

falou das negociações com os servidores da Saúde e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A expectativa é de fechar acordos com as categorias ainda nesta semana.

“Será a melhor negociação que o governo do Estado fará com os servidores. Porque todos eles, neste ciclo de governo, serão atendidos. Todos os servidores terão a recomposição integral de seus salários e receberão ganho real. Portanto, é diferente dos governos anteriores, onde algumas categorias não eram contempladas. O atual governo está começando com todas as categorias, sem deixar ninguém de lado”, encerrou.