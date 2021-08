Governo cria Frente Potiguar pela Educação Esportiva Paralímpica

A governadora Fátima Bezerra assinou com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) acordo de cooperação da oferta de Cursos de Formação à Distância na área do paradesporto para professores de Educação Física da rede estadual do Rio Grande do Norte. O ato, realizado nesta terça-feira (03), confirma a participação do estado no programa de capacitação desenvolvido pelo CPB e disponibilizado em todo o Brasil.

A parceria vai permitir a capacitação dos profissionais de educação física do Estado do Rio Grande do Norte na área do paradesporto. “Essa ação se soma às que já temos desenvolvido na área do desporto potiguar. Nosso desejo é que essa parceria traga aquilo que é tão importante para a educação e para o esporte. Estamos focados em instituir o sistema estadual de apoio ao esporte. Essa parceria vai trazer oportunidade de formação de capacitação para os nossos profissionais de educação física”, disse Fátima Bezerra, que esteve acompanhada pelo vice-governador Antenor Roberto.

Para o vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Yohansson Ferreira, o momento é de dar oportunidades às crianças. “O estado é uma terra que já tem grandes atletas paralímpicos como Edênia Garcia, incluindo a atleta mais jovem da delegação brasileira que estará em Tóquio, a Jardênia Félix. Então, não é só uma assinatura de documento e sim é uma oportunidade que estamos dando de capacitação para que as crianças sejam vistas além da sua deficiência e sim através do seu potencial no esporte”, destacou.

Getúlio Marques, secretário de Estado da Educação (Seec), destacou a importância de políticas de programa de governo voltadas para a educação. “A assinatura do programa disponibilizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro vai ser o ápice da política pública voltada para valorização da criança com deficiência. Neste momento teremos a possibilidade de melhorar e ampliar a capacitação de todos os professores”, explicou o secretário, acompanhado do subsecretário de Esporte e Lazer, Canindé de França, que também exaltou a iniciativa.

Segundo a Seec, a rede estadual do Rio Grande do Norte possui 1.256 profissionais de educação física, 2.293 alunos com deficiência que são atendidos em 326 escolas, das 596 escolas da rede de ensino do Estado.

Para o vice-presidente da Sociedade Amigos do Deficiente Físico do RN (Sadef), Dário Gomes da Silva, o termo de cooperação é relevante para dar destaque ao paradesporto, principalmente no interior do estado. “O curso que vai ser disponibilizado pelo Governo do Estado e Comitê Paralímpico Brasileiro vai capacitar profissionais que vão passar a entender melhor que criança com deficiência pode praticar qualquer esporte que ela venha a gostar e se adaptar”, ressaltou o paratleta. “Estamos à disposição para qualquer parceria, inclusive para troca de informações sobre o paradesporto”, acrescentou.

A iniciativa será denominada de Frente Potiguar pela Educação Esportiva Paralímpica e a data inicial e informações sobre os cursos ainda serão divulgadas pela Secretaria Estadual da Educação, do Lazer e do Esporte (Seec). Os municípios também poderão aderir ao programa.