Governo concede microcréditos a empreendedores de Mossoró e Serra do Mel

A presidente da AGN, Márcia Maia, destacou a importância do programa Microcrédito do Empreendedor Potiguar, que oferece empréstimos para empreendedores formais e informais. “As nossas linhas especiais de crédito são de fácil acesso, com juros zero caso as parcelas sejam pagas em dia. Todas foram construídas através do diálogo com a classe produtiva e com as pastas de governo, como a Sedraf, a Sethas, a Fundação José Augusto e a Subsecretaria da Juventude”, explicou.

Dentre as atividades compreendidas pelo microcrédito em Mossoró e Serra do Mel, estão salão de beleza, serviços de estética, barbearia, cosméticos, perfumes, comércio de castanha, artigos esportivos, transporte de carga, oficina, loja de material de construção, produção musical, moda íntima, açougue, motorista por aplicativo, lanchonete, vestuário, assistência técnica de celular, mercadinho e fabricação de biscoitos.

O programa Microcrédito do Empreendedor Potiguar é uma ferramenta de estímulo a implantação de novos negócios e para promoção do crescimento sustentável dos empreendimentos e empreendedores do estado. Os financiamentos são direcionados a microempreendedores e pequenos empreendedores, sejam eles formais ou informais, dos mais diversos segmentos da economia potiguar.

Os prazos para pagamento variam de acordo com a atividade produtiva e a natureza física ou jurídica do contratante. Para quem paga em dia, a taxa de juros é zerada. Durante a pandemia, a AGN adotou medidas como a suspensão de cobrança de parcelas por um período de 90 dias, ampliação de carências, criação de novas linhas de crédito, novos limites de financiamento, ampliação de setores atendidos, novas opções de garantia, dentre outros.