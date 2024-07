Governo busca novos investimentos para agricultura familiar do RN

A governadora Fátima Bezerra se reuniu nesta segunda-feira (01) com o representante brasileiro da empresa chinesa de máquinas agrícolas Lansu, Luciano Esteves. A pauta: demonstrar o interesse da empresa em abrir uma fábrica no Nordeste, no Rio Grande do Norte (RN). O interesse é fruto de um processo de articulação junto à China, através do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, presidido pela governadora.

Segundo do secretário da Sedraf, Alexandre de Oliveira Lima, “além de novos empregos para o RN, a possível instalação da fábrica visa, fundamentalmente, ampliar os níveis de mecanização para a agricultura familiar. Este é o nosso grande objetivo”, afirmou.

Ainda de acordo com ele, o NE tem os mais baixos índices de mecanização do Brasil. A média brasileira é de 14% e o Nordeste tem apenas 2,3%. Em contrapartida, 50% da agricultura familiar, que é a grande produtora de alimentos no país, está na região Nordeste.

“Com essa fábrica, vamos ampliar a capacidade da agricultura familiar de produzir alimentos, mecanizando, melhorando as condições de trabalho da agricultura familiar para abastecer o mercado interno e que matar a fome do povo brasileiro.

China e agricultura do RN

Desde o final do ano passado, 31 máquinas e implementos agrícolas fabricados na China chegaram ao RN, resultado de uma parceria entre Governo do Estado, Consórcio Nordeste, Universidade Agrícola da China (UAC), Instituto Internacional para Cooperação Popular (IAPC- BAOBAB) e indústrias chinesas. Os equipamentos estão sendo utilizados por pequenos produtores agrícolas pelo período de um ano, beneficiando inicialmente 150 agricultores familiares do município de Apodi, no Oeste Potiguar.

Além dos já citados, participaram da reunião Aldemir Freire (BNB), o secretário e o secretário-adjunto da SEDEC, Sivio Torquato e Hugo Fonseca e Álvaro Bezerra, secretário-executivo do Tesouro (Sefaz).