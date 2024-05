Governo autoriza restauração de mais 300 quilômetros de rodovias estaduais

A governadora Fátima Bezerra assinou nesta quinta-feira (09) a ordem de serviço para restauração de mais um lote de rodovias estaduais, totalizando 301,5 quilômetros nas regiões Seridó e Central e investimento de R$ 132 milhões. São dez trechos, entre eles, 53 quilômetros da RN-288, de Acari a Caicó, passando por Cruzeta e São José do Seridó.

Também estão neste lote, dois trechos da RN-118 que integram as rotas alternativas em função da interdição da BR-304, entre os municípios de Lajes e Caiçara do Rio do Vento. O lote 2 contempla ainda 38 quilômetros da RN-086, entre Parelhas e Equador.