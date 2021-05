Governo autoriza leitos Covid-19 para RN e outros sete Estados

O Ministério da Saúde autorizou 174 leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar para pacientes em tratamento de Covid-19, em oito estados. As autorizações são de caráter excepcional e temporário, destinadas para Espírito Santo, Minas Gerais, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo.

Na modalidade de autorização, que substituiu a habilitação de leitos, o governo federal disponibiliza parte das despesas com um pagamento mensal. O valor do repasse correspondente ao mês de abril foi de R$ 2,4 milhões.

Ao longo deste ano, o Ministério da Saúde autorizou mais de 3,1 mil leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar, com investimento de mais de R$ 58,6 milhões. Esses leitos são voltados para pacientes em tratamento de Covid-19 que não evoluíram para estado grave, mas que precisam de suporte de oxigênio.

A autorização ocorre após solicitação dos estados, que têm autonomia para disponibilizar e financiar quantos leitos forem necessários. O pedido de autorização é feito pelas secretarias estaduais e municipais de saúde, que arcam com a estrutura necessária para o funcionamento dessas unidades.

Fonte: Brasil 61