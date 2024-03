Governo apresenta projetos para ampliar turismo em Apodi, Felipe Guerra e Sítio Novo

O Governo do RN, em parceria com o Sebrae, concluiu a elaboração dos Projetos Executivos de Melhorias da Infraestrutura Turística para aprimorar a visitação em locais estratégicos como o Lajedo Soledade em Apodi (ravinas da Dodora e das Araras), três cavernas no município de Felipe Guerra (Crotes, Catedral e Carrapateira), e a Trilha Tapuias, em Sítio Novo. Esses projetos foram apresentados nesta segunda-feira (18) pela governadora Fátima Bezerra aos prefeitos dos respectivos municípios e ao trade turístico.

Os projetos visam facilitar e tornar mais confortáveis os acessos e trilhas, reduzindo o risco de acidentes e o desconforto causado pela irregularidade das pedras nas descidas e subidas.

As intervenções foram projetadas para atender às demandas de custo com menor impacto ambiental e visual e utilização de materiais abundantes na região. O valor total é de R$ 4.553.058,99 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos).