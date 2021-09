Governo apoia iniciativas para valorização da vida e prevenção ao suicídio

A governadora professora Fátima Bezerra participou nesta sexta-feira, 24, do Seminário de Abordagem Humanizada a Tentativas de Suicídio promovido pelo Governo do Estado através do Corpo de Bombeiros Militar do RN. No Teatro Riachuelo, a governadora disse que o desafio de enfrentar o suicídio tem o engajamento da nossa gestão. “Esta temática é complexa e delicada, atinge níveis preocupantes em todo o país e é agravada pelas circunstâncias impostas pela pandemia da Covid-19”.

Em todo o Brasil os dados mostram a ocorrência em média de 13 mil suicídios por ano. No RN, em 2020 houve aumento de 11% em relação ao ano anterior. “Diante desta plateia formada por centenas de alunos policiais e bombeiros militares, praças e oficiais reunidos para tratar da abordagem humanizada para salvar vidas, um tema tão importante, que, inclusive, atinge muitos jovens, digo que isso também é cuidar do povo do RN”, declarou.

Fátima lembrou o educador Paulo Freire, que teve seu centenário de nascimento comemorado semana passada. “Ele considerava que alfabetizar não é só ensinar a ler e escrever, mas também ensinar a ler o mundo, a ter a capacidade de discernir como as coisas acontecem. Paulo Freire também disse que educação é ato de amor e coragem. É assim que vejo a missão de vocês, que irão ser incorporados ao efetivo de segurança do Estado para cuidar e proteger a nossa população”.

O comandante do CBMRN, coronel Luiz Monteiro, disse que o Seminário se integra ao Setembro Amarelo campanha alusiva à questão da saúde mental. “Este evento extrapola os muros dos quartéis e da segurança pública, envolve toda a sociedade. Em nossa corporação 44 bombeiros receberam recentemente a Capacitação de Abordagem Técnica a Tentativas de Suicídios (CATTS). São profissionais que estão aptos a agir com abordagem mais adequada e humanizada diante das ocorrências e cumprir nossa missão que é proteger a vida o patrimônio e o meio ambiente”.

Presidente Câmara Municipal de Natal, o vereador Paulinho Freire, reconheceu o quadro preocupante do número crescente de suicídios e disse que o Legislativo está aberto à apreciação e aprovação de leis que venham contribuir com a prevenção e ajudar as políticas públicas.

O evento conta com a participação do idealizador do Protocolo Nacional de Abordagem a Tentativas de Suicídio, diretor da Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio (Abeps) e major do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo, Diógenes Munhoz.

O vice-governador Antenor Roberto, os secretários de Estado da Segurança e Defesa Social, Francisco Araújo, da Administração Penitenciária, Pedro Florêncio, da Mulher, Juventude, Idoso e dos Direitos Humanos (Semjidh) Júlia Arruda, o comandante e o subcomandante da Polícia Militar coronéis Alarico Azevedo e Mendonça, delegada Maria do Carmo (representou a delegada geral de Polícia Civil, Ana Cláudia Saraiva). Também participaram o subcomandante da Polícia Militar da Paraíba, coronel Lucas, a vereadora em Natal, Nina Souza, secretaria de segurança de Natal, delegada Sheila Freitas, representantes do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal de Natal, da UNI RN, do Hospital Rio Grande, da Fecomércio, da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica.

ASSECOM/RN