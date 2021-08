Governo anuncia oportunidades de bolsas de R$ 2 mil e R$ 4 mil para pesquisas

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento e das Finanças e da Fundação de Apoio à Pesquisa do RN (FAPERN), abriu seleção para 15 bolsistas integrarem o Projeto de Inovação, Modernização da Gestão e Finanças do RN com prazo de inscrições até o dia 10 deste mês.

As 15 bolsas oferecidas são direcionadas para diferentes graduações, sendo 11 na modalidade de bolsistas pesquisadores, com exigência mínima de graduação e bolsas no valor de R$ 2 mil mensais, e 4 vagas para a modalidade de bolsistas coordenadores, com titulação mínima de mestrado e valor de R$ 4 mil mensais de bolsa.

Os contratos têm duração de até dois anos, com renovação anual. A carga horária será de 30 horas semanais.

De acordo com o coordenador técnico do projeto, o analista contábil Carlos Lins, três eixos nortearão o processo. O primeiro oferecerá quatro bolsas e tratará da inovação tecnológica para modernização do sistema de informação do Governo. O segundo trabalhará com nove bolsistas a melhoria de gestão e eficiência do Sistema de Patrimônio, Administração e Contratos (Sipac), instalado ano passado. E os dois bolsistas restantes focarão na gestão de projetos e processos de negócios.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet. O candidato deverá preencher o formulário disponível no endereço http://www.bolsassipac2021.rn.gov.br e anexar a documentação exigida. O formulário permanecerá disponível até às 23h59 do próximo dia 10.

Para conferir a documentação necessária e demais detalhes do edital, basta clicar neste link: http://diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20210715&id_doc=730473

E a retificação do edital neste outro link:

http://diariooficial.rn.gov.br/dei/dorn3/docview.aspx?id_jor=00000001&data=20210729&id_doc=732352