Governo analisa retomada do auxílio

Em razão do cenário pandêmico e crítica situação econômica no Brasil, o Governo Federal está estudando retomada do auxílio emergencial. Diferente de 2020, neste ano seriam 4 parcelas. A equipe econômica do Governo Federal defende um valor decrescente, começando com R$ 250 e depois R$ 200. O novo auxílio deverá ser pago a metade do número de beneficiados do anterior.

Nesta quinta-feira (11), em uma live do banco BTG, o ministro Paulo Guedes citou o valor de “até R$ 250” que depois passasse a R$200, valor semelhante à média do benefício do Bolsa Família, que ele definiu como “aterrissagem”. Em viagem ao Maranhão ontem, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre uma rodada de três ou quatro parcelas, mas que o valor não está definido.