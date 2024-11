Governo altera carreira e aumenta salário de controladores do RN

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT) sancionou e publicou nesta quarta-feira (13), no Diário Oficial do Estado, uma lei complementar que muda as carreiras dos auditores de Controle Interno e analistas contábeis, criando o cargo de Auditor de Finanças e Controle.

A lei também institui o Plano de Cargo e Carreira dos auditores e aumenta os salários dos servidores, inclusive aposentados pensionistas. O vencimento inicial sai dos atuais R$ 4.943,40 para R$ 8.343,40 – um aumento de 68,7%.

Além disso, os servidores passam a obter uma vantagem chamada Parcela Variável de Finanças e Controle.

O projeto foi enviado pelo próprio governo à Assembleia Legislativa e aprovado pelos deputados estaduais em outubro.

Anteriormente, os servidores tinham uma gratificação de desempenho com valor fixo, de R$ 3,4 mil, que somada ao vencimento básico resultava no valor igual ao novo salário inicial.

Porém, com a “incorporação” da gratificação e a inclusão da nova vantagem, além do salário de R$ 8,3 mil, o servidor no início da carreira tem direito a 20 unidades de parcela variável (R$ 92,33), ou seja R$ 1.846,6.

O incentivo salta para 68,46 unidades, ou R$ 6.320,9 no segundo nível da carreira profissional, passando de R$ 9,2 mil no caso dos servidores no último nível do plano de cargos.