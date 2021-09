Governadora sancionará lei que acaba com lista tríplice da Uern

Em reunião com a reitora em exercício da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern); a reitora eleita, Cicília Maia; o vice-reitor eleito, Chico Dantas e o presidente do Sindicato dos Técnicos Administrativos da Uern, Elineudo Melo, nesta sexta-feira (24), a governadora Fátima Bezerra garantiu que irá sancionar a lei que extingue a lista tríplice para nomeação de reitor e vice-reitor da Uern durante a instalação do Governo do Estado em Mossoró, durante as comemorações dos 53 anos da instituição.

O Projeto de Lei nº 251, de autoria do Governo do Estado, foi aprovado nesta quinta-feira (23) pela Assembleia Legislativa (ALRN). Segundo a governadora, esse é mais um compromisso cumprido por seu governo com a comunidade acadêmica da Uern, uma importante conquista em defesa da democracia.

“Nós vamos acabar com essa história de governador, de gestor, não nomear aquele ou aquela que foi o mais votado no processo de escolha da comunidade”, explicou a governadora.

A reitora em exercício, Fátima Raquel, comemorou a aprovação do projeto e a garantia da governadora em sancionar o projeto de grande interesse para a Universidade durante a instalação do Governo na Uern. “Esse é um antigo sonho da nossa comunidade acadêmica. Agora temos a segurança de que toda escolha que a nossa comunidade fizer será respeitada, independente do governador ou governadora que esteja ocupando esse espaço”.

A notícia também foi comemorada pelo presidente do Sindicato dos Técnicos Administrativos. “Essa é uma escolha dos três segmentos e tínhamos receio de que a vontade da nossa comunidade não fosse respeitada. Agora, com essa lei, ficamos assegurados, garantindo o voto da melhor opção das nossas categorias”.

A reitora eleita também comemorou. “O sentimento é de felicidade em saber que a vontade da nossa universidade irá prevalecer. Todos sabem do quanto essa pauta é importante para a nossa comunidade e agora temos a garantia da governadora de que, em breve, será realidade”.

Durante a reunião também foram tratadas outras pautas importantes para a Uern. A governadora reafirmou seu compromisso com a autonomia financeira da Universidade. O projeto está sendo finalizado e em breve deverá ser encaminhado para a apreciação da Assembleia Legislativa. Outro ponto discutido foi a autorização para a realização de concurso público para servidores técnicos e docentes da Uern.

Acompanharam a reunião o secretário estadual de planejamento, Aldemir Freire; a secretaria adjunta do Gabinete Civil, Socorro Batista; o presidente da FAPERN, Gilton Sampaio e o pró-reitor de planejamento da Uern, Iata Anderson.

O Governo do Estado se instala na sede da Uern, em Mossoró, nos dias 28, 29 e 30 de setembro, em decorrência do pioneirismo na abolição da escravatura na capital do Oeste e dos festejos de aniversário da Uern. A governadora, que é chanceler da Universidade, participa da Assembleia Universitária dos 53 anos da Uern, ocasião onde acontecerá a posse da professora Cicília Maia no cargo de reitora e do professor Chico Dantas, no cargo de vice-reitor.

Luziária Machado – Uern