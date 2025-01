Governadora participa de agenda em Mossoró neste fim de semana

Por Carol Ribeiro – blogcarolribeiro.com.br

A chefe do Executivo Estadual tem agenda marcada no Oeste Potiguar neste fim de semana. Durante a tarde desta sexta-feira, Fátima Bezerra participa de reuniões com o Trade Turístico e com o setor salineiro. O objetivo do encontro é discutir ações para o desenvolvimento econômico e do turismo no estado.

No sábado (18), às 10h, a governadora Fátima Bezerra entrega a obra de restauração do acesso rodoviário entre Tibau e Grossos, trecho sob jurisdição do Distrito Rodoviário de Mossoró, na região Oeste potiguar. A via, conhecida como rodovia litorânea Dehon Caega, possui 17,5 quilômetros de extensão.